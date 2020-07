Ufficiale: Real Sociedad, arriva il rinnovo di Merino fino al 2025 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Mikel Merino è stato uno dei migliori centrocampisti di questa stagione in Liga. Il centrocampista spagnolo classe 1996 ha rinnovato il contratto con la Real Sociedad fino al 2025. Il giocatore ha commentato il rinnovo dichiarando al sito Ufficiale: “Qui mi sento a casa, vengo trattato in modo meraviglioso da parte dei tifosi, dei colleghi e da tutti i cittadini. Sono super felice di questo rinnovo”. Foto: Real Sociedad Sito Ufficiale L'articolo Ufficiale: Real Sociedad, arriva il rinnovo di Merino fino al 2025 proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

Dal calcio alle arti marziali miste, largo ai diritti sportivi sul sito di streaming. Le trasmissioni saranno ospitate dal canale ufficiale Twitchsports La piattaforma di live streaming di Amazon, Twi ...

Porto campione: medaglia anche per Iker Casillas, malgrado il regolamento lo vieti

Il cuore non conosce confini e nemmeno la gratitudine. Quella che ha spinto il Porto, fresco campione di Superliga, di regalare la medaglia del titiolo anche a Iker Casillas, malgrado non sia sceso in ...

