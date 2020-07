Ue: Prodi, svolta decisiva, ora serve task force Italia (Di mercoledì 22 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 22 LUG - "Una svolta decisiva per l'Europa, la seconda dopo la nascita dell'euro, ora una task force per investire le risorse, non esterna al governo, ma del governo, di Conte e i due ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Ue: Prodi, svolta decisiva, ora serve task force Italia - bb91687509 : RT @radiopopmilano: “Conte ha agito bene o ha agito male? Certo che ha agito bene. È stato anche fortunato, ma la fortuna si costruisce e s… - alexfoti : RT @Radio3tweet: È una svolta storica, un netto cambio di direzione dell'Europa: finalmente abbiamo messo in comune un impegno, e anche dei… - Radio3tweet : È una svolta storica, un netto cambio di direzione dell'Europa: finalmente abbiamo messo in comune un impegno, e an… -

Ultime Notizie dalla rete : Prodi svolta Accordo UE, Romano Prodi: "È una svolta decisiva" Radio Popolare Ue: Prodi, svolta decisiva, ora serve task force Italia

Lo ha detto Romano Prodi a Radio Popolare. L'ex presidente del Consiglio e della Commissione europea è molto soddisfatto dell'accordo in Europa sul Recovery fund: "E' una svolta decisiva ...

Ue: Prodi, 'seconda nascita euro, ora task force del governo'

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Una svolta decisiva per l'Europa, la seconda dopo la nascita dell'euro, ora una task force per investire le risorse, non esterna al governo, ma del governo, di Conte e i d ...

Lo ha detto Romano Prodi a Radio Popolare. L'ex presidente del Consiglio e della Commissione europea è molto soddisfatto dell'accordo in Europa sul Recovery fund: "E' una svolta decisiva ...Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Una svolta decisiva per l'Europa, la seconda dopo la nascita dell'euro, ora una task force per investire le risorse, non esterna al governo, ma del governo, di Conte e i d ...