Twitter mette al bando i complottisti di Qanon (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un sostenitore di Donald Trump con il cartello “Q” a rappresentare la teoria cospiratoria Qanon. (Photo by Rick Loomis/Getty Images)Twitter ha bloccato 7mila account responsabili di aver divulgato sulla piattaforma le teorie complottistiche di Qanon. In sintesi, secondo questa tesi che ha ricevuto buona accoglienza negli ambienti di estrema destra, politici e star di Hollywood, supportate dagli apparati più profondi dello Stato, starebbero cospirando contro il presidente statunitense Donald Trump e i suoi sostenitori. Oltre all’eliminazione dei profili più attivit, Twitter ha iniziato a bloccare tutti i collegamenti a Qanon e le condivisioni di materiali inerenti alla cospirazione sul social network. Inoltre la piattaforma ha spiegato in un thread che ... Leggi su wired

Bloccati 7mila account, azzerata la visibilità di notizie e hashtag, annullato il collegamento con url esterni: il social network contro la teoria di estrema destra Twitter ha bloccato 7mila account r ...

