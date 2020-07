Tragedia a Gorizia: muore un bambino dopo esser caduto in un pozzo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un terribile volo di trenta metri, l’intervento dei Vigili del Fuoco e il nefasto epilogo di una Tragedia che, come spesso capita in queste occasioni, si sarebbe potuta evitare. Questa mattina a Gorizia un bambino è morto dopo esser caduto in un pozzo nel parco Coronini Cromberg. Il 12enne si trovava lì per una gita insieme ai suoi compagni del centro estivo che stava frequentando da alcuni giorni. Poi quella caduta nel vuoto e il ritrovamento dei Vigili del Fuoco che, dopo due ore di tentativi di recuperarlo, hanno accertato il decesso del piccolo. LEGGI ANCHE > Julen: Il bimbo caduto nel pozzo non ha un lieto fine Secondo le prime ricostruzioni, la Tragedia è ... Leggi su giornalettismo

