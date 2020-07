Torrecuso, la Misericordia organizza un corso di protezione civile (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Misericordia di Torrecuso ha organizzato un corso di protezione civile di protezione civile con oltre 50 partecipanti. La prima parte si è svolta su piattaforma web viste le regole Covid. L’esame finale invece si svolgerà domani – giovedì 23 luglio alle ore 19,30 – in piazza Papa Giovanni Paolo II a Torrecuso sempre attuando le norme di distanziamento sociale previste dal protocollo nazionale per la sicurezza Covid. Questo corso è rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questo mondo e farne parte attivamente. In particolare il corso si basa sulla ormai consolidata esperienza delle Misericordie nel formare ed addestrare nuovi volontari ... Leggi su anteprima24

