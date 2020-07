Svezia, per la prima volta nella storia ci sono più preti donne che uomini (Di mercoledì 22 luglio 2020) Per la prima volta nella storia in Svezia ci sono più preti donne che uomini. Lo ha annunciato la Chiesa svedese precisando che sui 3.060 preti che servono nel Paese 1.533 sono donne. «Nel 1990 era stato... Leggi su feedpress.me

borghi_claudio : L'unica vera novità dell'Eurosummit? Che noi dovremo pagare per Germania, Olanda, Danimarca, Austria e Svezia. Legg… - davidealgebris : Questi stati Egoisti ' che non aiutano OECD : Aiuti a Paesi nel mondo poveri come percentuale del PIL Svezia… - ladyonorato : Alla Danimarca sono andati 322 milioni annui di rimborsi (rispetto ai 222 della proposta di sabato), all'Olanda 1,9… - marchesaangely : RT @VaeVictis: @paoloro82714785 @indipendente071 Hanno già imparato: che non si chiude un intero Paese e non di gettano nella disperazione… - gcaligara : RT @davidealgebris: Questi stati Egoisti ' che non aiutano OECD : Aiuti a Paesi nel mondo poveri come percentuale del PIL Svezia 1.36… -

Per la prima volta nella storia della Svezia, ci sono più preti donna che uomini. Su un totale di 3.060 infatti, 1.533 sono donne. Ad annunciarlo la stessa Chiesa svedese che, essendo luterana, dal ...

Svizzera, diventano 42 i paesi considerati a rischio Covid-19

Sono stati aggiunti, fra gli altri, Bosnia, Montenegro e Messico, mentre sono state stralciate Svezia e Bielorussia ... Lo stesso dovrebbe valere anche per chi è rientrato negli ultimi 15 giorni dalle ...

