Sky, abbonati in crescita: raggiunti i 5 milioni (Di mercoledì 22 luglio 2020) abbonati Sky – “Back to Next” è il nuovo slogan di Sky, lanciato da ceo di Sky Italia, Maximo Ibarra, in occasione del lancio della nuova stagione. Un ossimoro per indicare un forte orientamento al futuro, come evidenziato con il lancio della rete Wi-fi della media company. L’emergenza Covid ha sparigliato le carte fino a far … L'articolo Sky, abbonati in crescita: raggiunti i 5 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

metalblanco1991 : RT @CalcioFinanza: Sky, abbonati in crescita: raggiunti i 5 milioni - FMCROfficial : @CalcioFinanza E poi leggi.. 'un menu che Sky presenta ai suoi 5 milioni di abbonati, di cui 1,5 milioni (in aumento) con Sky Q' - CalcioFinanza : Sky, abbonati in crescita: raggiunti i 5 milioni - sportli26181512 : #Media #Notizie Sky, abbonati in crescita: raggiunti i 5 milioni: Abbonati Sky – “Back to Next” è il nuovo slogan d… - MattPetcoke : @Romanista24 Infatti se un povero stronzo come me fa finta che non succeda nulla alla fine non succede nulla. Mangi… -