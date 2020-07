Serie A, Parma-Napoli 2-1: Kulusevski regala vittoria e salvezza a D'Aversa (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tre gol e tre rigori nella serata del Tardini decidono il 2-1 con cui il Parma batte il Napoli, mettendosi alle spalle un filotto di sette partite con un solo punto conquistato. I ducali giocano bene ... Leggi su tgcom24.mediaset

Gazzetta_it : Crac del Parma nel 2015: #Ghirardi condannato a 4 anni. Sei a #Leonardi - SkySport : PARMA-NAPOLI 2-1 Risultato finale ? ? rig. #Caprari (45+3') ? rig. #Insigne (54') ? rig. #Kulusevski (87') ??… - CorSport : #ParmaNapoli 2-1: #Kulusevski affonda #Gattuso?? - rossi20_rossi : RT @SkySport: PARMA-NAPOLI 2-1 Risultato finale ? ? rig. #Caprari (45+3') ? rig. #Insigne (54') ? rig. #Kulusevski (87') ?? - sportli26181512 : Rabbia Gattuso: 'Il secondo rigore non c'è, Kulusevski era già caduto': L'allenatore del #Napoli ha parlato al term… -

PARMA - Non basta Insigne al Napoli, il Parma vince 2-1 al Tardini in una sfida decisa dai tre rigori assegnati dall'arbitro Giua. Nel post partita, Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Dazn: ...