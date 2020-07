“Respirando a fatica, isolata 15 giorni in una stanza”, Giuliana De Sio: “Io, sopravvissuta al Covid” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Non si può immaginare cosa significhi stare chiusi da soli in una stanza in isolamento per 15 giorni, con un respiro che non c’è. E’ stata un’esperienza molto traumatica, ne sono uscita bene fisicamente e psicologicamente. Facciamo finta che sia così… E’ stata maggiore la paura dell’intrappolamento che la paura di morire, anche se stavo rischiando perché non respiravo. Ma io soffro di claustrofobia, la mia paranoia era essere chiusa a chiave, impazzivo per attacchi di panico”. Malgrado ne sia uscita, ancora oggi, raccontando, Giuliana de Sio tradisce un’espressone di panico per quanto vissuto. L’attrice è stata infatti una fra i tanti sfortunati che, contagiata, è finita per due settimane in ospedale. Giuliana De Sio: ... Leggi su italiasera

hscoeur : mi sta per venire un attacvonfi panico sto respirando a fatica -

