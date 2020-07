Recovery Fund, euro ai massimi da quasi 2 anni sul dollaro. Borse giù. Argento senza freni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Vola l’euro dopol’accordo sugli interventi a sostegno delle economie europee raggiunto tra i leader UE nella notte tra lunedì e martedì. La moneta unica si scambia a 1,156 dollari, il valore più alto dal settembre del 2018. Solo nell’ultima settimana la valuta europea ha guadagnato l’1,5% sul biglietto verde e Deboli viceversa le Borse, principalmente a causa di un inasprimento delle tensioni tra Usa e Cina e per i preoccupanti dati sui nuovi contagi arrivati da Hong Kong. L’indice Hang Seng ha chiuso in flessione del 2,2%, Tokyo a – 0,6%. In europa Francoforte, che ieri aveva rivisto i livelli pre-Covid, perde lo 0,4%. A metà seduta Parigi lascia sul terreno l’1%, Milano lo 0,97%. In flessione anche Londra (-0,8%). Da segnalare la ... Leggi su ilfattoquotidiano

