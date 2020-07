R6, in archivio lo Stage 1 dell'European League (Di mercoledì 22 luglio 2020) Si conclude dopo esattamente un mese di gioco lo Stage 1 dell' European League di Rainbow Six Siege , il Campionato Europeo dell'FPS Ubisoft che quest'anno per la prima volta è organizzato da FACEIT ... Leggi su corrieredellosport

RuoteAmatoriali : Ottima riuscita dello stage giovanile fuoristrada a Cavallino per le squadre salentine -

Successo per lo stage tenuto da Cividini in Emilia Romagna

Si è tenuto presso gli impianti del Centro Team Crazy Deers di Baricella (BO) nei giorni 18 e 19 luglio lo stage per la disciplina degli Attacchi, tenuto dal Tecnico federale Cristiano Cividini. Ben 1 ...

