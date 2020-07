Probabili formazioni Napoli-Sassuolo: data, orario e come vederla in tv e streaming (Di giovedì 23 luglio 2020) Le Probabili formazioni di Napoli-Sassuolo, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2019/2020. Si gioca alle 21:45 di sabato 25 luglio nella cornice dello Stadio San Paolo. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su tv e su ogni dispositivo su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Napoli – Torna Milik al centro dell’attacco dopo aver scontato il turno di squalifica. A completare il tridente Callejon e Insigne. In dubbio Ospina. Sassuolo – Confermato il 4-2-3-1 con Berardi, Djuricic e Boga alle spalle di Caputo. Più dietro nelle gerarchie Traore e Defrel, le cui condizioni sono da valutare. Le Probabili ... Leggi su sportface

