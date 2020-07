Pioli: «Sento la fiducia di Gazidis e dell’area tecnica» – VIDEO (Di mercoledì 22 luglio 2020) Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo che la società gli ha rinnovato il contratto: queste le sue parole Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la società gli ha rinnovato il contratto. Queste le parole del tecnico rossonero post Sassuolo-Milan. Se ho mai parlato con Gazidis? Ho sempre parlato con Gazidis, soprattutto lui ha avuto colloqui con me, prima di Milan-Genoa, lì mi aveva garantito, con la squadra, che le scelte non erano state fatte. Sarebbe stato valutato il lavoro delle ultime 12 partite. Ho parlato più con Maldini e Massara, ma lo stesso Gazidis è venuto più spesso rispetto al passato, mi ha sempre manifestato la stima per il mio lavoro. Poi lunedì sera c’è stata la chiamata ... Leggi su calcionews24

Niki56606774 : @AndreaLongoni5 @QSVS_Official Capisco il tuo pensiero, vi ho seguiti dopo la partita però Andrea io co Pioli e Ibr… - CapetoLodovico : RT @liviozeta67: Dopo l'ennesimo buco di mercato, mi sento di regalare questo splendido testo a @DiMarzio, certo che lo condividerà con la… - dick_handley : RT @liviozeta67: Dopo l'ennesimo buco di mercato, mi sento di regalare questo splendido testo a @DiMarzio, certo che lo condividerà con la… - liviozeta67 : Dopo l'ennesimo buco di mercato, mi sento di regalare questo splendido testo a @DiMarzio, certo che lo condividerà… - Cardarson21 : @ApacheRossonero preferivo Dhorasoo ma anche un Polo lo vedrei bene, c'è affinità con Pioli... Me lo sento -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli Sento Pioli: "Sento la fiducia di Gazidis e dell'area tecnica" Yahoo Eurosport IT Perinetti: "La Champions sarà oggetto di valutazione, ma salvo sorprese Sarri sarà ancora l’allenatore della Juve”

Rangnick non ha accettato. E Pioli rimane, meritatamente, sulla panchina rossonera. È una mossa sorprendentemente ma la conferma è meritata”. Oggi tra le partite spicca il derby di Genova. “Una ...

Pioli: «Sento la fiducia di Gazidis e dell’area tecnica» – VIDEO

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo che la società gli ha rinnovato il contratto: queste le sue parole Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la società gli ha rinnovato il ...

Rangnick non ha accettato. E Pioli rimane, meritatamente, sulla panchina rossonera. È una mossa sorprendentemente ma la conferma è meritata”. Oggi tra le partite spicca il derby di Genova. “Una ...Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo che la società gli ha rinnovato il contratto: queste le sue parole Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la società gli ha rinnovato il ...