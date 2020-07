Parma-Napoli, Lozano titolare con Insigne e Politano. Torna Allan dal primo minuto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Napoli ha ufficializzato l’undici scelto da Rino Gattuso per sfidare il Parma, stasera, al Tardini, alle 19.30. In porta la scelta è obbligata. Ci sarà Meret, visto che Ospina non è nemmeno partito per Parma, alle prese con un affaticamento muscolare. In difesa giocano Maksimovic e Koulibaly centrali, e, ai loro fianchi, Di Lorenzo, a destra, con Mario Rui a sinistra. In mediana un ritorno illustre: Allan in campo dal primo minuto. Insieme a lui Demme, nel ruolo di regista e Fabian Ruiz. Per il tridente di attacco una scelta insolita, con Lozano centravanti e ai suoi fianchi Insigne e Politano. Il messicano ha una chance importate di mettersi in mostra di fronte a Gattuso e guadagnare ancora più ... Leggi su ilnapolista

