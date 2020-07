Parma-Napoli 2-1, al Tardini la decidono tre rigori (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tre rigori decisono la sfida tra Parma e Napoli in favore dei ducali. Al Tardini finisce 2-1 per i padroni di casa. Parma in vantaggio al 3' di recupero del primo tempo con Caprari dal dischetto. L'1-1 arriva in avvio di ripresa, al 54' con Insigne che batte Sepe sempre dal dischetto per un fallo di mano segnalato dal Var. Risolve il match Kulusevski all'87' sempre su rigore.D’Aversa rivoluziona mezza squadra e punta sul tridente d’attacco Siligardi-Caprari- Karamoh, mentre in difesa ritrova il capitano Bruno Alves. Gattuso sceglie Lozano come punta centrale, con Politano e Insigne ai lati. Davanti a Meret c’è la coppia Maksimovic-Koulibaly, a centrocampo torna titolare Allan. I ritmi sono bassi, ma il Napoli con la sua tecnica costruisce subito una buona ... Leggi su ilfogliettone

