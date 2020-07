Parma Napoli 1-0 LIVE: fine primo tempo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Allo Stadio Tardini, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Parma e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Tardini”, Parma e Napoli si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Napoli 1-0 MOVIOLA 45+1 Rigore e gol per il Parma – Grassi entra in area e viene steso da Mario Rui: per Giua è rigore. Il portoghese prova a non intervenire ma tocca comunque il giocatore del Parma. Dal dischetto Caprari spiazza Meret e segna il suo primo gol con il Parma. 32′ Occasione Di Lorenzo – Calcia di destro dai 20 metri, leggera deviazione che però non ... Leggi su calcionews24

