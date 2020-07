Operazione Marquez – Tempi di recupero e dettagli: le parole del Dottor Mir (Di mercoledì 22 luglio 2020) Intervento perfettamente riuscito: Marc Marquez è stato operato con successo dal Dottor Mir dopo la frattura all’omero che si è procurato domenica durante il Gp di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera. “Non è stato facile, perché era una frattura di una certa importanza e ciò che veramente ci preoccupava era il nervo radiale, che era vicino alla frattura, ma per fortuna non era influenzato dalle parti ossee rotte. Ciò avrebbe complicato le cose. I nervi hanno un processo di recupero abbastanza lungo, che potrebbe anche superare i sei mesi. Sicuramente c’è stata fortuna. La cosa fantastica è che il nervo non è interessato, che siamo stati in grado di separarlo e che siamo stati in grado di ripararlo utilizzando una piastra con viti sufficienti ... Leggi su sportfair

realferrarista : RT @FormulaPassion: #MotoGP | #Marquez rassicura i tifosi: 'L'operazione è andata bene' - fmimolise : Marc Marquez, operazione riuscita: il nervo è integro. Il rientro a Brno si fa concreto: Il dottor Xavier Mir ha op… - news_bologna : Sollievo Marquez: operazione riuscita e il nervo è salvo - infoitsport : Infortunio Marquez: operazione ok, nervo radiale illeso - zazoomblog : Motomondiale Marquez: «Operazione andata bene sto già meglio» - #Motomondiale #Marquez: #«Operazione -