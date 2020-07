"Non rompeteci le scatole". Senaldi e il vero sovranismo: schiaffo a Conte, perché l'Ungheria ci ha fregati (Di mercoledì 22 luglio 2020) Per Pietro Senaldi c'è ben poco da festeggiare. Dei 127 miliardi presi a prestito e che dovremo restituire con il Recovery Fund ancora non si sa cosa farne: "Noi stiamo festeggiando - esordisce il direttore di Libero a In Onda su La7 -, ma non abbiamo vinto lo scudetto. È come se avessimo preso Lukaku e non Cristiano Ronaldo". Nel salotto politico di David Parenzo e Luca Telese Senaldi parla anche di sovranismo: "Il tema è sul piatto, per dare il via libera alla proposta Ungheria, Polonia e Olanda hanno difeso le loro posizioni come i sovranisti fanno". Tanto è vero - prosegue - "che l'Ungheria ha detto 'non dovete romperci le scatole su come amministriamo la giustizia nel nostro paese". Insomma, un modo come un altro ... Leggi su liberoquotidiano

Per Pietro Senaldi c'è ben poco da festeggiare. Dei 127 miliardi presi a prestito e che dovremo restituire con il Recovery Fund ancora non si sa cosa farne: "Noi stiamo festeggiando - esordisce il ...

