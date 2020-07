Napoli, è flop saldi. I commercianti: “Nessuno vuole comprare” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Strade piene e negozi vuoti. Sono in pochi a varcare la soglia dei negozi di abbigliamento che hanno già cambiato i prezzi dei cartellini e messo in vendita vestiti e accessori scontati. I saldi a Napoli, quest’anno, sono un flop. Nonostante la decisione del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, di anticipare la data di inizio dei saldi, prevista per il 1 agosto, a ieri, 21 luglio, gli introiti sono bassi e la merce venduta è poca, circa meno della metà rispetto all’anno scorso nello stesso periodo, racconta la titolare di un negozio sito nel cuore della città. “La gente per strada cammina senza mascherina, però poi se deve entrare in un negozio dice che ha paura del virus. Lo trovo ... Leggi su anteprima24

L'ufficialità è arrivata verso ora di pranzo: «La Conferenza Stato-Regioni - chiarisce Pasquale Russo, direttore di Confcommercio Napoli - dopo l'ok che ha dato alla Campania per la partenza dei primi ...

Un inizio peggiore era difficile immaginarlo. Pochi clienti in strada e molte vetrine ancora senza l'insegna dei saldi. La verità è che in tanti, tra commercianti e clienti, neanche lo sapevano che og ...

