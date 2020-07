Milano, minaccia i genitori per avere soldi per la droga: 23enne arrestato (Di mercoledì 22 luglio 2020) Bollate, Milano,, 22 luglio 2020 - I carabinieri di Bollate hanno arrestato in flagranza per tentata estorsione un ragazzo di 23 anni, pregiudicato, che in passato era stato autore di ripetute ... Leggi su ilgiorno

è stato arrestato in flagranza per tentata estorsione al termine dell'ennesima lite in famiglia dai carabinieri della Tenenza di Bollate (Milano). Già in passato il giovane era stato autore di ...Bollate (Milano), 22 luglio 2020 - I carabinieri di Bollate hanno arrestato in flagranza per tentata estorsione un ragazzo di 23 anni, pregiudicato, che in passato era stato autore di ripetute ...