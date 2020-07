Milano, anziana finisce sotto il treno in stazione Centrale: non ce l’ha fatta (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una donna di 82 anni è stata investita da un treno in partenza alla stazione Centrale di Milano. Troppo gravi le sue condizioni: l’anziana è morta in ospedale. Non ancora del tutto chiare le dinamiche dell’incidente. Tragico incidente, quello avvenuto questa mattina nel capoluogo lombardo. Intorno alle ore 12:00, presso la stazione Centrale di Milano, … L'articolo Milano, anziana finisce sotto il treno in stazione Centrale: non ce l’ha fatta proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

