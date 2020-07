Milan e Roma, lotta al quinto posto: l’importanza di evitare i preliminari (Di mercoledì 22 luglio 2020) Milan e Roma duellano per ottenere il quinto posto della classifica, utile per evitare i preliminari di Europa League: il rischio di un calendario intasato Milan e Roma sono in lotta per la quinta posizione in classifica, valida per un accesso diretto in Europa League. Il Napoli ha già staccato il pass grazie alla vittoria della Coppa Italia, mentre le rivali duellano per evitare i preliminari. Il calcio post Coronavirus ha messo in mostra settimane intasate di partite e avere freschezza prima dell’inizio della prossima stagione è di vitale importanza. Soprattutto per la Roma che dovrò affrontare anche l’attuale Europa League in Germania. Il prossimo ... Leggi su zon

AntoVitiello : ?Rotondo 5-1 per il #Milan contro il #Bologna, media di oltre 3 gol a partita negli ultimi 8 match. Milan in pressi… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Milan: nuovi contatti per Schick ?? Il #Milan ha intensificato i contatti con la #Roma per Pat… - LucaChiaverotti : @_TEDDYBEARS__ @acmilan Chi è contento di Pioli è contento della mediocrità, dei settimi posti, delle sberle come q… - LukValSan : RT @SandroSca: Differenza Rigori a favore/contro Lazio +9 Inter +7 Genoa +6 Samp +4 Ata +3 Juve +2 Fiore +1 Lecce +1 Milan +1 Roma = Toro… - Marathonbet_IT : Cosa ci aspetta oggi in #SerieA? Il #derby di #Genova, #Conte che vuole riprendersi il secondo posto, poi il… -