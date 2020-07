L’estate senza afa, è la più fresca degli ultimi 5 anni (e la “rinvicita” del giubbotto di jeans) (Di mercoledì 22 luglio 2020) È l’estate più fresca degli ultimi cinque anni. Certe sere uno deve tirar fuori il giubbotto di jeans e nessuno sa quanto capo di abbigliamento abbia patito, relegato negli armadi estate dopo estate: sempre troppo freddo prima e troppo caldo dopo per metterselo. Invece questa è l’estate giusta. Dipenderà mica dal lockdown causa covid-19? Repubblica ha sentito Mauro Contaldi, esperto Ispra (l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale a livello nazionale). I dati che arrivano da Mauna Loa, osservatorio che studia gli effetti della CO2 sul clima, sono chiari: “Da Mauna Loa si conferma che nell’effetto serra contano le concentrazioni e non le emissioni. La CO2 rimane nell’atmosfera 100 anni, ... Leggi su ilfattoquotidiano

ZoidbergDottor : @MadameA02 @misorottorcazzo Qui da me l'inverno mettiamo la felpa, per il resto è uguale all'estate ma senza l'afa ... - Paoblog : Oggi al TG hanno detto che questa è l'estate più fresca degli ultimi anni. Ti dirò, diciamo che è la meno calda, pe… - barbaradiamanti : Non è estate senza la replica di Capri. Deliziosa serie televisiva italiana, un gran peccato che l'abbiano interr… - PMurroccu : RT @tvbusiness24: La @coldiretti lancia l’allarme: l’estate senza turisti costa 3 miliardi all’Italia. I consumi extradomestici per pranzi… - Brontosaura : @caiotta1 Io per un periodo l'ho fatto, dopo tanti anni senza poter comprare, lo sono sfogata, ma poi sono passata… -

