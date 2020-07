Le regole della logistica 4.0 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tra gli effetti positivi apportati dalla gravissima crisi sanitaria e socio-economica che siamo vivendo, vi è l’imponente accelerazione dei processi di digitalizzazione in svariati settori dell’industria e dei servizi, o, quanto meno, l’acquisita consapevolezza della sua necessarietà. Ciò è avvenuto in modo dirompente per la logistica, la cui centralità strategica a vari livelli si è palesata agli occhi di tutti: per le attività produttive che avevano necessità, da un lato, di approvvigionarsi delle materie prime per proseguire la produzione, per noi popolo di smart-worker che abbiamo dovuto organizzare in fretta un ufficio (e, perché no, una palestra) casalinghi, per i supermercati presi d’assalto dall’ansia di rimanere con il frigo vuoto e, ancor più, ... Leggi su wired

EP_President : Il mondo digitale non deve sfuggire alle regole della democrazia. UE e @Europarl_IT sono decisivi per fare dell'acc… - osservando001 : RT @giuslit: Sotto il vestito... niente. Le parole del prof Mangia, da leggere e condividere dalla prima all'ultima, sul teatrino politico… - Inoguci : RT @luomomascherato: 1/2 Se ti siedi al tavolo della roulette, accetti le regole del casinò. Se lo fai ma ti metti a urlare 'Il gioco d'azz… - SecondaLa : @fabio_tiberia @ArturoP66023286 Nessuno augura a la morte, nessuno giudica g per il colore della pelle, nessuno è f… - spartacus_19 : RT @diegocatalano77: Bene, oggi veniamo a conoscenza dice che il motore #Ferrari non era irregolare ma è stato limitato. E che quelli della… -

Ultime Notizie dalla rete : regole della Le regole della logistica 4.0 Wired.it Se ti addormenti durante il giorno è un buon segno: ecco perché

Ti capita di addormentarti durante il giorno? Può essere un buon segno! Proprio così: i pisolini quotidiano aiutano a ristabilire i ritmi del nostro sonno, ma anche a riportare alcuni miglioramenti ne ...

La famiglia Casamonica tra lusso affari e aiutanti: ma 4 pentiti la inchiodano

L’ultima in ordine di tempo è Anna Zakova. L’ex compagna di Raffaele Casamonica è entrata nell’elenco dei pentiti della Procura nei mesi scorsi, in tempo per ricostruire «l’organigramma» del clan e «s ...

Ti capita di addormentarti durante il giorno? Può essere un buon segno! Proprio così: i pisolini quotidiano aiutano a ristabilire i ritmi del nostro sonno, ma anche a riportare alcuni miglioramenti ne ...L’ultima in ordine di tempo è Anna Zakova. L’ex compagna di Raffaele Casamonica è entrata nell’elenco dei pentiti della Procura nei mesi scorsi, in tempo per ricostruire «l’organigramma» del clan e «s ...