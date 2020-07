Inter-Fiorentina 0-0: highlights, voti e tabellino (Di mercoledì 22 luglio 2020) Inter-Fiorentina 0-0: highlights, voti e tabellino della partita per la 35esima giornata di Serie A a San Siro. Un pari che a Conte non serve Inter-Fiorentina 0-0: alla fine ride solo la Juventus e in parte anche l’Atalanta. Perché ormai i giochi per lo scudetto sono quasi chiusi e questa Inter non riesce più a … L'articolo Inter-Fiorentina 0-0: highlights, voti e tabellino proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? L'intervista esclusiva con il nostro 'Toro' ?? Video e statistiche su #InterFiorentina ??… - MarcoBarzaghi : Stefan #DeVrij, sostituito nel primo tempo di Inter-Fiorentina, per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro - Gazzetta_it : #Inter #Handanovic come #Facchetti: contro la Fiorentina presenza n. 475 in serie A - acffiorentina : ?| 90'+5 Triplice fischio di Giacomelli! Al Meazza finisce con un pareggio ?? Inter ?? Fiorentina 0??-0??… - Fantacalcio : Inter-Fiorentina 0-0: tabellino, voti e pagelle per il #Fantacalcio -