Il retroscena: Juve-Milik, accordo anche a costo di andare fino allo scadenza. Ma c’è una logica (Di giovedì 23 luglio 2020) Tra Arkadiusz Milik e la Juve c’è un accordo totale. Funziona così: la Juve ha detto sì al centravanti polacco, c’è il gradimento di Sarri, che cercherà di sbloccare la trattativa con il Napoli. Ma nello stesso tempo ha strappato il si allo stesso Milik eventualmente anche per una soluzione a parametro zero, pur sapendo che possono materializzarsi nei prossimi giorni altri club stranieri. Ma Milik gradisce molto la Juve e oggi ha intenzione di resistere, fermo restando che il mercato cambia ogni giorni e vive anche di umori. Milik ritiene la Juve l’approdo migliore, pur sapendo che Atletico Madrid e Tottenham lo apprezzano, non gli ... Leggi su alfredopedulla

forumJuventus : Bonucci, il retroscena sull'addio alla Juve raccontato dal suo agente: 'Si sentiva ferito, non aveva più la passion… - clikservernet : Il retroscena: Napoli-Osimhen, la deadline slitta in nome della fiducia. Milik, accordo con la Juve. Ora… - Noovyis : (Il retroscena: Napoli-Osimhen, la deadline slitta in nome della fiducia. Milik, accordo con la Juve. Ora…) Playhi… - sportli26181512 : Juve, siparietto tra Buffon e Pinsoglio prima del rigore di Ronaldo: La Gazzetta dello Sport svela un retroscena su… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Fiorentina e #Juve , tentativo per #Aouchiche : il retroscena sul colpaccio sfumato -

Ultime Notizie dalla rete : retroscena Juve Calciomercato Juventus, retroscena su Zapata | Rifiutata una maxi offerta CalcioMercato.it Calciomercato Juventus, retroscena su Zapata | Rifiutata una maxi offerta

Dalla Spagna filtra un retroscena di mercato su Duvan Zapata: l’Atalanta avrebbe rifiutato una maxi offerta, Juventus sempre in pressing Il bomber colombiano si è confermato anche in questa stagione c ...

Retroscena: nel 2017 Giuntoli scoprì Under in Turchia, così la Roma lo 'soffiò' al Napoli

– Paulo Fonseca ha reso nota la lista dei convocati in vista della gara contro la Spal. Ha sostenuto un test che ha dato risposte migliori rispetto a ieri e ho deciso di portarlo". . I convocati di #S ...

Dalla Spagna filtra un retroscena di mercato su Duvan Zapata: l’Atalanta avrebbe rifiutato una maxi offerta, Juventus sempre in pressing Il bomber colombiano si è confermato anche in questa stagione c ...– Paulo Fonseca ha reso nota la lista dei convocati in vista della gara contro la Spal. Ha sostenuto un test che ha dato risposte migliori rispetto a ieri e ho deciso di portarlo". . I convocati di #S ...