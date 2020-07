Il Milan sceglie la continuità, ecco i perché della conferma di Pioli (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo anni di rivoluzioni e continui stravolgimenti, il Milan sceglie di riconfermare Pioli per proseguire nel bel momento post-lockdown Basta rivoluzioni, il Milan del 2020 sceglie di lavorare nel segno di una parola d’ordine: continuità. Un concetto che negli ultimi anni non è praticamente mai esistito nel vocabolario del club di via Aldo Rossi ma che nella notte di Sassuolo-Milan è tornato di moda con prepotenza, come un fulmine a ciel sereno. La ricostruzione delle ultime 48 ore – Il Diavolo, nella Serie A post-lockdown, è imbattuto con il seguente ruolino di marcia: 7 vittorie, 2 pareggi, 27 gol fatti e qualificazione in Europa League raggiunta con tre giornate d’anticipo. Nella giornata di lunedì, ... Leggi su zon

Maggico7 : RT @88Buzzo: “Saltato Rangnick, il Milan sceglie Pioli che avrà il compito di valorizzare questa rosa con al massimo due innesti low cost.… - infoitsport : Il Milan sceglie Pioli, ma ora vanno risolti anche i dissidi interni - lucagran : RT @diavolesque: Ciclicamente il Milan sceglie il proprio futuro sulla base di 6 mesi più o meno positivi, con tanto di cambi dirigenziali… - milanecon : RT @diavolesque: Ciclicamente il Milan sceglie il proprio futuro sulla base di 6 mesi più o meno positivi, con tanto di cambi dirigenziali… - Cristoincroce1 : RT @diavolesque: Ciclicamente il Milan sceglie il proprio futuro sulla base di 6 mesi più o meno positivi, con tanto di cambi dirigenziali… -