Gemma e Nicola di Uomini e Donne, lui si sfoga sui social: “Vi lascio immaginare…” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Questo articolo Gemma e Nicola di Uomini e Donne, lui si sfoga sui social: “Vi lascio immaginare…” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Cosa succede tra Nicola e Gemma di Uomini e Donne? La situazione tra i due, al momento non è chiara, ma il ragazzo si è sfogato su Instagram. Nicola Vivarelli e Gemma Galgani sono tra i personaggi più chiacchierati di Uomini e Donne: 26 anni lui e 70 lei, la loro frequentazione ha destato non … Leggi su youmovies

Rominab_83 : É finita tra Gemma e Nicola ma quando è mai iniziata che era tutta un recita messa su da raff4 men9 ? Materiale per… - IsaeChia : #Tronoover, #AmedeoVenza annuncia: “E’ finita tra #GemmaGalgani e #NicolaVivarelli, e lei…” #uominiedonne - QuotidianPost : Uomini e Donne trono over, Giorgio Manetti cosa pensa di Gemma e Nicola - Alesnic88 : Altra cosa che mi ammazza: Nicola che sui social si chiede dove sia finita Gemma, mentre si gode una giornata di re… - BlogUomini : Nicola Vivarelli amareggiato perchè Gemma Galgani non vuole andare in vacanza al mare con lui. -