Funziona il servizio di Poste Italiane su WhatsApp: numero per prenotare ticket (Di mercoledì 22 luglio 2020) Arrivano novità molto interessanti per quanto concerne lo sbarco di Poste Italiane su WhatsApp. In molti in queste fase stanno iniziando a testare il servizio e i feedback sono decisamente incoraggianti. Nonostante l'app di messaggistica stia facendo emergere alcuni bug negli ultimi tempi, come abbiamo avuto modo di notare nella giornata di ieri parlandovi di Youtube, in altri ambiti le cose sembrano Funzionare decisamente meglio. Cerchiamo dunque di riepilogare le principali dritte ed informazioni in questo ambito. Come trovare Poste Italiane su WhatsApp Partiamo da un'informazione fondamentale, perché nulla di ciò che vi sto dicendo ha senso senza aggiungere Poste Italiane su ... Leggi su optimagazine

riviera24 : La Biotech Riviera di Sanremo si rinnova e migliora il servizio di sanificazione con l’atomizzatore biologico D. Pu… - ThmYrke1 : @DAZN_HELP_ITA Il vostro servizio clienti non risponde se non con inutili mail automatiche che non risolvono il pro… - CecchiDiego : @telepass segnalo che il servizio Telepass pay non funziona attualmente nella zona 4229 di Milano. Dalla app non si… - DanielaDaffin : @gennaromigliore Concordo in pieno! Abbonata anche io ad un servizio che non funziona ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Funziona servizio Biblioteca comunale Il servizio riprende Come funziona IL TELEGRAFO Livorno Scuola 0-6 anni, nel Lazio riduciamo lo svantaggio sociale

Il 2020 è stato un anno sospeso, spezzato da un pericolo che ancora oggi non è superato e che ci ha messi tutti di fronte alle nostre debolezze personali, in una quotidianità obbligata. Il Covid-19 ha ...

Monopattini elettrici, a Bari nuove regole: non oltre i 6 chilometri orari e obbligo di carta di identità

Limitare la velocità dei monopattini in alcune aree pedonali, come la città vecchia, e chiedere sempre ai cittadini la carta d'identità al momento della registrazione per accedere al servizio. Sono al ...

Il 2020 è stato un anno sospeso, spezzato da un pericolo che ancora oggi non è superato e che ci ha messi tutti di fronte alle nostre debolezze personali, in una quotidianità obbligata. Il Covid-19 ha ...Limitare la velocità dei monopattini in alcune aree pedonali, come la città vecchia, e chiedere sempre ai cittadini la carta d'identità al momento della registrazione per accedere al servizio. Sono al ...