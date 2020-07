FCA, Guardia di Finanza in sede per frode su emissioni, il Gruppo: "Pronti a collaborare e chiarire" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Mirafiori, Lingotto e il Centro Ricerche di Orbassato sono le tre sedi FCA che sono state oggetto di una perquisizione a opera della Guardia di Finanza , ordinata dalla Procura di Torino. Operazioni ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : FCA Guardia

L'indagine è scattata per verificare la possibilità di alterazioni dei dati sulle emissioni dei propulsori Diesel tramite l'adozione di software illegali in fase di test: ecco le tre sedi che hanno ri ...Fca: perquisizioni in sei società del gruppo. La procura di Torino, collaborando con magistrati tedeschi, sta verificando se il gruppo ha installato dei dispositivi non in regola con le normative dell ...