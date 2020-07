Farming Simulator 19: rivelati i contenuti di Alpine Farming Expansion e la Premium Edition (Di mercoledì 22 luglio 2020) Farming Simulator 19, il celebre campione di vendite di GIANTS Software and Focus Home Interactive, si appresta a diventare ancora più ricco di contenuti grazie al rilascio di Alpine Farming Expansion, in arrivo il 12 novembre per PC, Mac, PlayStation 4 e Xbox One! Le buone notizie per i fan della saga non finiscono qui dato che Focus Home Interactive ha annunciato anche il rilascio della Premium Edition di Farming Simulator 19 che arriverà il 12 novembre in edizione digitale per PC e in versione fisica per tutte le piattaforme di gioco. L’espansione Alpine ... Leggi su gamerbrain

