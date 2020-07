Droga, torture ed estorsione: carabinieri in manette. Sequestrata per la prima volta una caserma (Di mercoledì 22 luglio 2020) Piacenza. “Sono entrato attrezzato, uno si è pisciato addosso. L’altro mi ha risposto ma l’ho fracassato. Aveva un Mac, gliel’ho distrutto”. Sono le pesanti dichiarazioni di uno dei carabinieri coinvolti nell’operazione Odysseus, condotta nell’ambito dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Piacenza sugli episodi di violenza che si sono verificati all’interno della caserma Levante di via Caccialupo, … L'articolo Droga, torture ed estorsione: carabinieri in manette. Sequestrata per la prima volta una caserma Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

