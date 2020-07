Doc – nelle tue mani: la fiction Rai con Luca Argentero torna in tv: quando, canale, orario, quante puntate, trama (Di mercoledì 22 luglio 2020) Non c’erano dubbi, e per ben due motivi validi, che sarebbe tornato: ma il fatto che la notizia sia certa ha rallegrato molti fan. Doc – nelle tue mani, la interessante serie tv con protagonista Luca Argentero farà ritorno in televisione in autunno, sempre su Rai1, in prima serata con ben 7 nuove puntate. Dunque sette prime serate per Doc, nelle tue mani, la vicenda di un medico, primario d’ospedale che a seguito di un colpo di pistola subisce la perdita della memoria degli ultimi cruciali anni della sua vita, quelli in cui tutta la sua esistenza ha preso una piega del tutto nuova. La separazione dalla moglie, la curva di autorevolezza ma anche freddezza che ha preso la sua carriera medica, la ... Leggi su italiasera

italiaserait : Doc – nelle tue mani: la fiction Rai con Luca Argentero torna in tv: quando, canale, orario, quante puntate, trama - Icarus_doc : @ahabello @AndFranchini @IlariaBifarini Affogheranno le mani nelle borse dei risparmiatori. Toglieranno a chi ha su… - sommvinaccia : Nuovo post aggiunto: DOC NELLE TUE MANI. MA ANCHE DOCG Doc avolo eravate finiti, chie - Icarus_doc : @Thegoodvybye Già sarebbe stata una cattiveria buttare le rose nel Naviglio??. Vivere in società diventa arduo se il… - Icarus_doc : @dDinoPirri @MadameA02 Dovunque è così, in Lombardia, nelle Chiese. I Sacerdoti fanno rispettare i distanziamenti… -