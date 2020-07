De Luca attacca Salvini: 'Ogni tanto uno squinternato di Milano viene a fare qui razzismo ma...' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il riferimento a Matteo Salvini è più che chiaro: "Diversamente da quello che si aspettavano in Italia, la Campania è la regione che ha retto meglio di tutte le regioni d'Italia la battaglia contro l'... Leggi su globalist

Quasimezzogiorn : #DeLuca attacca #Salvini: “Viene a fare il #razzista contro di noi” - areanapoliit : Caldoro attacca De Luca: 'Cafone di Salerno' - Luca_Milello : RT @MaurizioAlba: Salvini attacca: 'Sono soldi che andranno restituiti'. Non c'è abituato. #RecoveryFund #GiuseppeConte #Salvinisomaro #2… - LUCA_LUCAAAA : RT @MaurizioAlba: Salvini attacca: 'Sono soldi che andranno restituiti'. Non c'è abituato. #RecoveryFund #GiuseppeConte #Salvinisomaro #2… - RegioCampania : Rifiuti, Caldoro attacca De Luca: “Andrebbe cacciato a pedate” [Guarda il video] -

Ultime Notizie dalla rete : Luca attacca

Globalist.it

“Come siamo uniti contro la destra al governo, così lo dobbiamo essere anche nelle Regioni”. È questo il mantra che Nicola Zingaretti ripete da settimane nel tentativo di convincere il M5S a dar vita ..."Ci stiamo preparando a 180.000 tamponi per tutto il personale scolastico. Non so che combinerà il ministero della pubblica istruzione, che dio ce la mandi buona". Lo ha detto il presidente della Regi ...