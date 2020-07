Coronavirus e rientro a scuola, Azzolina: “Rientro a settembre ma gli orari sanno più flessibili” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Le scuole stanno lavorando tanto e bene, alcune potrebbero decidere di portare l’unità oraria da 60 a 50 minuti per avere maggior flessibilità organizzativa. Ma quei 10 minuti vengono recuperati, ‘restituiti’ agli studenti. Il monte orario non cambia. È una norma già esistente“: lo ha spiegato, in un’intervista al Fatto Quotidiano, il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, precisando che per evitare il rischio assembramenti, “non ci saranno stravolgimenti. Le scuole che avranno necessità di organizzare ingressi scaglionati terranno conto delle necessità delle famiglie e adotteranno ogni accorgimento possibile, per esempio impiegando tutti gli ingressi degli istituti. Quanto al recupero a settembre, lo faranno i ragazzi che ... Leggi su meteoweb.eu

