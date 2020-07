Con batteria rimovibile il Samsung Galaxy A01 Core, ma venduto in Indonesia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Rimpiangete gli smartphone con batteria rimovibile? Il Samsung Galaxy A01 Core ne è provvisto, peccato solo sia stato lanciato in Indonesia, e non in Europa. Parliamo naturalmente di un entry-level dal costo di circa 100 euro, che tuttavia presenta una caratteristica che molti rimpiangono (del resto, fino a non troppo tempo fa tutti i telefoni, ed anche i primi smartphone, montavano batterie rimovibili, salvo poi adottare batterie sigillate in chassis realizzati in metallo e vetro). Come riportato da 'SamMobile', il Samsung Galaxy A01 Core riporta in auge questo aspetto che oseremo definire ormai vintage, insieme ad alcune altre specifiche tecniche di fascia medio-bassa: schermo IPS con diagonale da 5.3 pollici con ... Leggi su optimagazine

Batterie nuove in magazzino: dopo quanti mesi iniziano a scaricarsi?

Dopo quanti mesi una batteria nuova inizia a scaricarsi? Ecco i consigli su come conservare e ricaricare le batterie nuove in magazzino Le batterie nuove in magazzino non sono eterne e dopo qualche te ...

