Carabinieri arrestati: 'Mentre Piacenza contava i morti, loro rifornivano i pusher' Una bufera giudiziaria senza precedenti si è abbattuta sull'Arma dei Carabinieri a Piacenza dove la caserma della stazione Levante di via Caccialupo è stata sequestrata e dieci militari sono finiti in ...

È il clamoroso risultato di un’inchiesta aperta dalla Procura della città emiliana e che vuole fare luce su fatti commessi a partire dal 2017. I reati contestati sono pesanti: estorsione, spaccio e to ...a me mi interessa l'erba di averla sempre". Così M.G., uno dei carabinieri arrestati a Piacenza nell'inchiesta Odysseus intercettato in auto durante uno degli approvvigionamenti dello stupefacente. ".