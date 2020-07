Campania, De Luca “Depuratore Centola-Palinuro è realtà” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Il nuovo depuratore di Centola-Palinuro è realta’. Questa è una delle 100 opere che stiamo realizzando per fare della Campania la regione più ambientalmente avanzata e tutelata d’Italia” afferma il governatore della Campania Vincenzo De Luca. pc/red <div>Campania, De Luca “Depuratore Centola-Palinuro è realtà”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Adnkronos : #DeLuca: 'In #Campania i migliori ospedali d'Italia' - Noiconsalvini : Regionali: Salvini, manderemo De Luca a fare spalla a Crozza - Scisciano : Campania, Rifiuti. Iovino (M5S):”Movimento unica alternativa ai disastri di Caldoro e De Luca”: Il deputato e respo… - teleischia : SANITA’. DE LUCA: “IN CAMPANIA I MIGLIORI OSPEDALI, CONTRO IL CORONAVIRUS ABBIAMO RETTO MEGLIO DI ALTRI!” - Agenpress : Nappi (Lega) 'In Campania ospedali migliori nonostante De Luca' -

Dall'indagine effettuata dall'istituto statistico Winpoll per scenari politici sul gradimento dell'operato dei presidenti delle dieci regioni più popolose in Italia emerge un quadro molto chiaro: ad e ...Il riferimento a Matteo Salvini è più che chiaro: "Diversamente da quello che si aspettavano in Italia, la Campania è la regione che ha retto meglio di tutte le regioni d'Italia la battaglia contro l' ...