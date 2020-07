Bus prende fuoco: i cinque passeggeri fuggono, l'autista tenta di spegnere le fiamme (Di mercoledì 22 luglio 2020) Prima segnali di guasto, poi una grande fumata e infine il fuoco. Sono i secondi di paura vissuti su un autobus della linea Busitalia, in transito nella statale 73 nella zona di Poti,esattamente poco ... Leggi su lanazione

"Mi sono detto che era arrivato il momento. Che era l'ora di portare le mie battaglie dove si decide, dove si fanno le leggi. E non intendo solo i diritti dei disabili, io voglio battermi per i diritt ...Arezzo, 22 luglio 2020 - Prima segnali di guasto, poi una grande fumata e infine il fuoco. Sono i secondi di paura vissuti su un autobus della linea Busitalia, in transito nella statale 73 nella zona ...