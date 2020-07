Bulgaria, continuano le proteste a Sofia contro la corruzione. Cittadini in piazza contro il governo cantano l’inno nazionale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il governo bulgaro del premier conservatore Boyko Borissov, leader del partito Gerb, ha superato indenne ieri in parlamento una mozione di sfiducia presentata dall’opposizione socialista, che accusa l’esecutivo di fallimento nella lotta alla corruzione dilagante nel Paese. I voti contrari alla sfiducia sono stati 124, rispetto ai 102 favorevoli e 11 astenuti (237 deputati presenti un aula). Il parlamento unicamerale di Sofia è composto da 240 seggi. Si è trattato della quinta mozione di sfiducia contro il terzo governo del premier Boyko Borissov, insediatosi nel maggio 2017, e la seconda per il fallimento nel combattere la corruzione (nel gennaio 2018 la prima). Dopo il fallimento della mozione migliaia di persone si sono riversate in ... Leggi su ilfattoquotidiano

(ANSA) - BELGRADO, 21 LUG - Continua ad accelerare la crescita dei contagi in Europa Centro-Orientale, in particolare Romania e Bulgaria, area che nelle ultime settimane ha registrato una importante r ...

Bulgaria, da 10 giorni proteste di piazza contro governo. Accuse al premier di mafia e corruzione

Non si fermano in Bulgaria le proteste contro il governo del premier, Boyko Borisov. In migliaia sono scesi in piazza nella capitale Sofia e in altre città per dire no alla corruzione e sostenere il p ...

