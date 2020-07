Bright sky, l’app per sostenere chi subisce abusi (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA – Si chiama Bright Sky (in italiano ‘cielo luminoso’) la nuova app gratuita che offre un supporto concreto alle donne che vivono situazioni di abuso e violenza. L’applicazione è stata presentata oggi in anteprima dalla fondazione Vodafone in collaborazione con il Corriere della Sera nel corso dell’evento in diretta streaming sui canali del quotidiano ‘Una luce nel buio. Contro la violenza domestica e le molestie’. Leggi su dire

Un'app mobile capace di accendere una luce nel buio. Fondazione Vodafone in collaborazione con la Polizia di Stato e CADMI - Casa delle Donne Maltrattate – presenta in anteprima l'applicazione gratuita Bright Sky.

