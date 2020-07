Bisogna difendere la libertà delle opinioni e combattere la diffusione di odio, dice Gustavo Zagrebelsky (Di mercoledì 22 luglio 2020) Giornata cruciale per il disegno di legge in materia di prevenzione e contrasto della violenza e della discriminazione per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere, più conosciuto come ddl Zan (dal nome del relatore) o ddl contro l’omotransfobia e la misoginia. L’impasse da cui uscire in Commissione Giustizia della Camera, dove prosegue l’esame del testo base, non è relativo tanto alla mole degli emendamenti presentati (1.017, ieri contingentati a 90 per ogni gruppo politico su disposizione della presidente Businarolo) quanto alla questione della libertà e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee. Su cui parlamentari dei partiti sia di maggioranza (Partito democratico e Italia Viva) sia di opposizione (Forza ... Leggi su linkiesta

ariolele : RT @christianrocca: Contro l’omotransfobia e la misoginia Bisogna difendere la libertà delle opinioni e combattere la diffusione di odio,… - angiuoniluigi : RT @christianrocca: Contro l’omotransfobia e la misoginia Bisogna difendere la libertà delle opinioni e combattere la diffusione di odio,… - Linkiesta : RT @christianrocca: Contro l’omotransfobia e la misoginia Bisogna difendere la libertà delle opinioni e combattere la diffusione di odio,… - _A_t_r_e_i_u_ : RT @pisto_gol: Bisogna sempre dire la verità:non per convincere chi non la conosce,ma per difendere quelli che la conoscono Buona Notte??? - Ologramma1 : Possono essere sovranisti solo Germania, Francia e Paesi frugali. Noi no, noi non possiamo neanche difendere i nost… -

Ultime Notizie dalla rete : Bisogna difendere Bisogna difendere la libertà delle opinioni e combattere la diffusione di odio, dice Gustavo Zagrebelsky Linkiesta.it Bellelli difende il piano Ztl «Il confronto c’è stato»

«È un’occasione di rilancio del centro ed era anche nel programma elettorale» «Resto disponibile per ragionare tutti insieme su un piano per il cuore della città» Gli attacchi sono «da condannare». La ...

Tre interrogativi per Gattuso

I gol fissano i risultati, ma dicono tante altre cose. Gli allenatori devono interpretarle. Almeno loro. Gattuso in meno di mezz’ora è investito da tre interrogativi, quante sono le reti di questa par ...

«È un’occasione di rilancio del centro ed era anche nel programma elettorale» «Resto disponibile per ragionare tutti insieme su un piano per il cuore della città» Gli attacchi sono «da condannare». La ...I gol fissano i risultati, ma dicono tante altre cose. Gli allenatori devono interpretarle. Almeno loro. Gattuso in meno di mezz’ora è investito da tre interrogativi, quante sono le reti di questa par ...