Alessia Marcuzzi e De Martino: “E’ stata Belen a raccontare tutto!” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, secondo i recenti gossip, avrebbero avuto una relazione extraconiugale, ma ora è il settimanale Chi a lanciare la bomba: secondo una fonte vicina, sarebbe stata Belen Rodriguez a fornire la notizia ai media. Alessia Marcuzzi si è ritrovata al centro del gossip in quanto, secondo la bomba lanciata da … L'articolo Alessia Marcuzzi e De Martino: “E’ stata Belen a raccontare tutto!” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

blogtivvu : Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, foto inedite e feeling “incontrollabile”: Belen complice di una vendetta? ????… - stefanodonno75 : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Alessia Marcuzzi, la foto biricchina scatena i commenti: 'Mettiti più… - blogtivvu : Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, foto inedite: feeling “incontrollabile”, Belen complice di una vendetta? - Notiziedi_it : “Tutto gratis?”, “Ho pagato caro”. Alessia Marcuzzi è sotto accusa - blogtivvu : Stefano De Martino, zampino di Belen dietro il gossip su Alessia Marcuzzi? -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

Protagonisti indiscussi dell’estate sono senza dubbio Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Come è ben noto i due, dopo il ritorno di fiamma dello scorso anno, si sono nuovamente separati, mettendo co ...Come andrà a finire tra Belen Rodrigeuz e Gianmaria Antinolfi? Se lo domanda anche la mamma di lui: le nuove dichiarazioni della donna ...