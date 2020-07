Ultime Notizie Roma del 21-07-2020 ore 20:10 (Di martedì 21 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno siamo al lavoro per elaborare un programma di rilancio incisivo che affronti anche i problemi storici dell’Italia e per far crescere gli investimenti fra cui quelli infrastrutture digitalizzazione lo ha detto il ministro Gualtieri A chi gli chiede come l’Italia spende l’iPhone di decisi al vertice Ué Stiamo definendo un piano preciso e dettagliato da ottobre per partire con il piano di rilancio dell’economia italiana aggiunto vedere sottolineato che il governo ne esce portato il Presidente del Consiglio Conte ha giocato un ruolo decisivo Aggiungendo che è stato un negoziato dura e difficile ha prevalso non la posizione italiana Ma la ragionevolezza e in diritto europeo coronavirus entro fine anno se la tre di sperimentazione ... Leggi su romadailynews

