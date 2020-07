Ue, Salvini: “In arrivo fregatura grossa come una casa” (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA – “In fondo al tunnel è in arrivo una fregatura grossa come una casa”. Così Matteo Salvini, in conferenza alla Camera, parlando di Recovery Fund. “Sono soldi sulla carta e prestati- aggiunge- che arriveranno tra un anno e solo se si faranno riforme richieste dall’Europa su pensioni, lavoro giustizia, sanità e istruzione. Tradotto: ‘ti presto i soldi che mi dovrai rendere, se torni alla Fornero, e metti una patrimoniale su casa e risparmi’. Non serve scienziato per capirlo, come Lega vigileremo”. Leggi su dire

