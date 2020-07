The Last of Us Parte II in una divertente video parodia sulla storia che fa impazzire il web (Di martedì 21 luglio 2020) The Last of Us Parte II è un gioco abbastanza cupo e che tocca temi molto delicati. Tuttavia, questo non ha fermato l'utente CircleToonsHD, che ha deciso di realizzare una divertente video parodia sulla storia che ha fatto letteralmente impazzire il web.Il filmato, con spoiler sull'epilogo della storia, è intitolato "The Last of Us 2 in a Nutshell" e riprende con la satira i temi centrali del gioco che, come saprete, sono la violenza, la vendetta e il perdono.Quindi, nonostante i temi trattati dal titolo, l'utente non si è fermato e ha creato la divertente parodia visibile qui sotto:Leggi altro... Leggi su eurogamer

