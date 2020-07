Temptation Island, la reazione di Andrea spiazza Anna. Ecco i dettagli (Di martedì 21 luglio 2020) La reazione di Andrea Una delle coppie più discusse di Temptation Island è composta da Anna e Andrea. Hanno deciso di partecipare al reality delle tentazioni per volontà di lei. Vorrebbe convolare a nozze e avere un figlio, nonostante già abbia vissuto con l’ ex compagno questi lieti eventi. Andrea ha sempre riferito di non essere pronto a fare determinati passi per via della giovane età. Ha 10 anni in meno, ragion per cui vuole prima realizzarsi nel mondo del lavoro. Le telecamere hanno ripreso un piano architettato dalla donna per indurre il fidanzato ad accontentare tali richieste. Il diretto interessato ha deciso di attendere l’ultimo falò per dirgliene quattro. La famiglia di lui spera che torni a casa da ... Leggi su kontrokultura

