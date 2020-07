Tartare di tonno con pesche noci (Di martedì 21 luglio 2020) Ogni giorno vi raccontiamo una nuova ricetta da provare, costruendo insieme le nostre cene e cercando di imparare di giorno in giorno una tecnica, un tipo di cottura, un taglio sempre nuovi. Non diventeremo chef, ma sicuramente avremo nel nostro quaderno qualche nuovo grande classico di famiglia, da condividere nei prossimi mesi nelle cene con gli amici. Prima di cominciare, un unico imperativo: lavatevi bene le mani. Ingredienti 300 g tonno fresco abbattuto, 200 g di pesche noci sode, menta in foglie, olio evo , fior di sale, pepe, scorza di lime, pane carasau, aceto di lamponi 100 ml, zucchero 40 g Procedimento Ungete il pane carasau, salate e mettete in forno sotto il grill fino a doratura. In un pentolino mettete aceto e zucchero e fate ridurre fino ad ottenere una consistenza simile al miele. Tagliate il tonno a ... Leggi su linkiesta

Rose Tartare Bar, un locale molto femminile tutto in rosa, con all’ingresso uno specchio da favola che fa sentire principessa ogni ragazza, finalmente c’è. Aperto a Roma da pochissimo, estremamente ...

