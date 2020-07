Shock a Trieste: Daniel Ronconi Trova L’Ex con un Altro e Si Butta dal Sesto Piano (Di martedì 21 luglio 2020) Il 29enne Daniel Ronconi si è lanciato da oltre 20 metri di altezza dopo aver sorpreso unAltro con l’ex ragazza, per lui non c’è stato nulla da fare. Un’orribile tragedia si è verificata a Trieste in via Giulia, qui Daniel Ronconi, gruista in ferriera di 29 anni si è lanciato dall’appartamento dell’ex ragazza finendo morto. Secondo quanto emerso il giovane sarebbe deceduto a seguito di un volo di circa 20 metri, è saltato dal balcone dopo aver scoperto l’ex compagna con cui ha avuto una bimba di 3 anni assieme ad un uomo nell’appartamento. Il tutto si sarebbe svolto in pochi istanti, dopo avere Trovato i due si sarebbe scagliato sull’uomo prendendolo a pugni, mentre la donna ... Leggi su youreduaction

GRADISCA Due feriti, di cui uno in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina, domenica 19 luglio, alle porte di Gradisca d’Isonzo lungo la Str ...

Asquini punto da un insetto finisce al Pronto soccorso

L’assessore giunto in scooter con la compagna a Marina Julia ha perso i sensi e ha battuto il capo. In ospedale la terapia, poi tenuto in osservazione. Sta bene Laura Borsani Anno bisestile proprio da ...

