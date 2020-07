Sassuolo-Milan, Massara: “A fine stagione confronto con Ibrahimovic” (Di martedì 21 luglio 2020) “Ibrahimovic è concentrato per fare la differenza. E’ stata fatta della letteratura su questa vicenda, ma non c’è assolutamente niente, è sereno e vuole aiutare la squadra. A fine stagione parleremo con lui, ci sarà un confronto e vedremo se ci saranno i presupposti per poter proseguire”. Lo ha dichiarato il direttore sportivo del Milan Frederic Massara nel pre partita della sfida contro il Sassuolo a Reggio Emilia. L’uomo mercato dei rossoneri ha parlato anche della situazione legata a Donnarumma, che contro i neroverdi raggiunge quota duecento partite con il Diavolo: “Dobbiamo celebrare un traguardo davvero prodigioso specie se ottenuto a ventuno anni – aggiunge Massara ai microfoni di Sky Sport ... Leggi su sportface

